В Николаеве члены исполкома обсудили новый регламент своей работы и решили убрать киевлянина Крейнина из состава

В пятницу, 20 сентября, в Николаевском городском совете состоялось рабочее совещание с участием членов исполнительного комитета, во время которого рассмотрели организационно-процедурные вопросы связанные с регламентом исполкома.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

«Присутствующие высказали свои предложения в регламент исполнительного комитета, в частности, отредактировали несколько пунктов. Подводя итоги обсуждения, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что в соответствии с предложениями в регламент исполкома внесут изменения и обнародуют проект решения на сайте горсовета для публичного изучения и обсуждения этого вопроса. За 20 дней решение вынесут на исполком для согласования», - говорится в сообщении.

Член исполкома Владимир Тимошин в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что на совещании обсуждался опыт других городов Украины, в том числе Одессы, Киева, Винницы. В итоге, сошлись на том, чтобы проекты решения рассылали членам исполкома за 7 дней до заседания, а последняя корректировка проектов решения возможна за сутки до заседания. В случае же экстренной ситуации, то возможен телефонный режим.

В свою очередь, член исполкома Александр Трифонов уточнил, что на совещании присутствовало до 11 членов исполкома. А решение привести в порядок регламент возникло по причине того, что он давно устарел, ведь с 2013 года он не менялся.

Также он сообщил, что в ходе обсуждения присутствующие сошлись на том, что заседания исполкома необходимо проводить в среду, а не в пятницу, как это происходит на сегодняшний день, потому что как правило сессии горсовета проходят в четверг. Кроме этого он добавил, что при голосовании в телефонном режиме для прохождения вопроса теперь необходимо будет получить большинство голосов, а не две трети, как было ранее.

— Мы согласились на то, что «идем» на один день до проведения заседания, но никаких больше вопросов «с голоса» не выноситься. Они теперь исключены, - сообщил Александр Трифонов.

Помимо этого было предложено вывести из состава исполнительного комитета киевлянина Дмитрия Крейнина, который не появляется на заседаниях, и взамен никого не вводить, чтобы остался 21 человек и больше не было споров касательно большинства голосов.

Напомним, как Владимир Тимошин ранее обратился к секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой на ближайшем заседании сессии рассмотреть вопрос касательно прекращения полномочий нынешнего состава исполкома. Позже, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин попросил мэра Александра Сенкевича исключить его из состава исполкома - «Закон нарушается в течение года. Я буду вам мешать».

Стоит отметить, что не в первый раз Владимир Тимошин возмущается тому, что чиновники каждый раз выносят с голоса какие-то проекты решения на заседание исполкома и его члены не успевают с ними ознакомится. В частности, Владимир Тимошин предложил лишать премий чиновников, которые нарушают регламент и выносят проекты решений на рассмотрения за день до заседания.

Как известно, на 20 сентября мэр Николаева Александра Сенкевич назначил закрытое для прессы заседание исполнительного комитета, чтобы переделать существующий регламент.

Также, член исполнительного комитета Николаевского горсовета Владимир Тимошин сообщил, что практика проведения заседаний в телефонном режиме есть только в Николаеве.

Что касается Дмитрия Крейнина, то 12 апреля, в ходе заседания исполкома, мэр Александр Сенкевич заявил, что хочет исключить из состава исполнительного комитета Николаевского городского совета двух членов: киевлянина Дмитрия Крейнина и экс-главу Николаевской ОГА Александра Садыкова из-за их постоянной критики.

Незадолго до этого, Дмитрий Крейнин объяснил, что редко приезжает в Николаев после восстановления Александра Сенкевича в должности мэра, потому что последний не захотел с ним работать. В свою очередь, Александр Садыков заявил, что заявил, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обязан АП своим восстановлением.

Позже, после заявления мэра о переформатировании состава исполкома, Александра Сенкевича заявил, что у Сенкевича, как и у всей вертикали действующего Президента Украины Петра Порошенко - истерика, а Дмитрий Крейнин выступил против решения мэра.