У берегов Ливии спасли почти 500 мигрантов

У западного побережья Ливии военно-морские силы в течение нескольких последних дней спасли почти 500 мигрантов с моря.

Об этом сообщает «Xinhua».

Как сообщил представитель ВМС Ливии Айоб Касем, патрульные провели шесть операций за последние несколько дней по спасению мигрантов, которые покинули африканские страны.

«Патрули береговой охраны в течение последних дней провели шесть операций и спасли 493 мигранта разных африканских национальностей», - сказал Касем.

Среди спасенных были женщины и дети, которые пытались пересечь море на шести резиновых лодках. Все спасательные операции были проведены вблизи столицы страны города Триполи.

Напомним, как в Средиземном море береговая охрана Ливии обнаружила тела по меньшей мере 62 мигрантов, чьи лодки утонули 25 июля.