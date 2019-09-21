На VII Международной конференции BlackSeaOil Trade-2019 представитель ГК «Прометей» принял участие в обсуждении перспектив масличного рынка

В Киеве, 5 сентября, состоялась VII Международная конференция Black Sea Oil Trade-2019. Организатор - консалтинговое агентство «УкрАгроКонсалт» пригласил ведущих представителей агробизнеса обсудить перспективы и направления развития масличного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Прометей».

На мировом рынке масличного сырья и продуктов переработки Украина стремительно растет и повышает интерес к собственной продукции. За последние 10 лет, украинское производство масличных выросло в 2 раза, что помогло повысить спрос на товары и зарекомендовать Украину как надежного партнера, среди игроков мирового агробизнеса.

Участие в конференции приняли более 220 делегатов из 26 стран мира, компанию «Прометей» представляла менеджер отдела продаж Светлана Стыцюк. Вопросы, обсуждаемые на конференции, дали возможность представителю компании «Прометей» не только принять участие в обсуждении ключевых моментов, на которые стоит акцентировать внимание в следующем сезоне, получить рекомендации для успешной адаптации бизнес стратегий в условиях изменчивого рынка масличного сырья, но и расширить круг бизнес-контактов компании.