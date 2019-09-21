День города: размышления после праздника

Прошло уже несколько дней после того, как завершились народные гуляния, отгремели концерты и салюты в честь главного городского праздника - 230-летия основания Николаева. Теперь, когда страсти улеглись, пришло время подводить итоги.

Мне немало лет и я, конечно, помню разные дни рождения города – и 225 лет, и 220. Да что там, я и 200-летие Николаева прекрасно помню, когда на ул. Советской открыли памятник корабелам, прозванный в народе «Шараевым курганом»! Впрочем, не будем заглядывать настолько далеко, тогда были совсем другие времена…

Итак, десять лет назад мы отмечали 220-летие Николаева. Тогда Украина прошла через горнило мирового финансово-экономического кризиса, ВВП страны резко упал, экономика «съежилась», соответственно сократились и поступления в городской бюджет Николаева. У общины не хватало денег на самое необходимое, что уж тут говорить о пышных торжествах. Спустя пять лет экономическая составляющая наладилась. Но тут произошли известные события 2014 года, и экономика вновь полетела в пропасть. А вместе с ней – и городские доходы. Однако даже в те годы удавалось найти деньги для проведения запоминающихся городских торжеств.

Нынче экономика поднимается, а процесс децентрализации дополнительно помогает наполнять местные бюджеты. Казалось бы, празднуй, гуляй, денег можно не жалеть! Но на самом деле городским властям удалось избежать больших бюджетных трат на организацию и проведение 230-летия Николаева. Очень многое было сделано за счет спонсоров и меценатов.

Чем отличается первые от вторых? Спонсоры готовы вкладывать деньги в неприбыльные проекты для того, чтобы в конечном итоге повышать свою известность и популярность, например, раскручивать свою торговую марку, рекламировать продукцию и услуги. А вот меценат тратит деньги на добрые и полезные дела, не требуя ничего взамен. Бывает, он даже делает это анонимно, чтобы избежать саморекламы.

Меценатство приветствовалось всегда, кто знает историю, тот меня поймет. И после развала СССР старые традиции меценатства в нашем городе были возрождены. Потому-то для организации городских праздников мэрии и удается привлекать ресурсы меценатов.

Конечно, сегодня проще всего писать обличительные статейки, рассуждая о том, как всё у нас плохо и убого, щедро развешивать налево и направо унизительные ярлыки. Но нельзя критиковать огульно, бездоказательно, иначе это уже не критика, а откровенная клевета. К сожалению, у нас клевещут и не несут за это никакой ответственности, зато хорошего не видят! Так поступают ограниченные, зашоренные люди со своей искривленной картиной мира, которая абсолютно не коррелирует с реальностью. Как совершенно справедливо любил повторять ныне покойный мэр Николаева, мой замечательный друг Владимир Чайка, обычно больше всех кричит и критикует тот, кто в своей жизни не построил ничего, даже собачьей будки.

У нас есть принципиальные критики прошедших торжеств. Они исходят желчью, распускают слухи, ретранслируют откровенные выдумки или, как сейчас модно говорить, фейки. Но вот вопрос: они хоть в чем-то правы?

На самом деле городской праздник был позитивный, светлый, яркий и запоминающийся, он отличался и размахом, и слаженностью работы городских служб. Не секрет, что торжествам предшествовала не просто серьезная, а я бы сказал колоссальная подготовка. Городские службы, коммунальные предприятия, привлеченные подрядчики выполняли свою обычную повседневную работу плюс несли дополнительную нагрузку по подготовке и проведению праздника. Точнее, это для нас был праздник, а для них – месяцы подготовки и потом несколько дней напряженной работы в режиме «non stop». Как депутат горсовета, почетный гражданин Николаева, да и просто как неравнодушный горожанин с активной жизненной позицией, я хочу сказать им всем большое спасибо за труд на благо нашего родного города. Все они сработали на отлично!

Много негатива вылилось и на Соборную площадь, точнее, на её реконструкцию. При этом все критические стрелы были направлены персонально в сторону городского головы Александра Сенкевича. Положа руку на сердце, признаюсь: лично я не уверен, что сумел бы выдержать такой вал необъективной, а то и попросту оскорбительной критики. А вот он выдержал и вышел из данной ситуации с присущими ему достоинством и последовательностью. Он просто продолжал кропотливо и целенаправленно день за днем выполнять свою работу, доведя дело до логического конца.

Критиковали персонально мэра, совершенно позабыв о том, что на самом деле решение о реконструкции площади было публичным, коллегиальным и многоступенчатым. Были открытие конкурсы, слушания, презентации, жаркие споры на заседаниях архитектурно-градостроительного совета. Рассматривалось несколько вариантов проекта реконструкции, каждый автор защищал свое детище. В итоге мы выбрали самый лучший.

Пока реконструкция площади выполнена наполовину. Там еще нет наружного освещения, мобильных скамеек, которые можно переносить с места на место, деревьев в кадках, оригинального фонтана. Когда все это появится, площадь будет выглядеть совершенно иначе, она уже никому не покажется блеклой, голой и пустынной. Ну, может быть, только людям, не умеющим адекватно воспринимать реальность.

Критики реконструкции площади не довольны её покрытием, мол и плитка не та, и положена она не так. А что же вы хотели – отполированный каррарский мрамор прямиком из Италии?! Нет, конечно можно и мрамором площадь застелить, но вы представляете, во сколько тогда обошлась бы вся реконструкция?

Лично я поддерживал этот проект с самого начала, и мои публикации – очевидное тому подтверждение. И не только я. Тех, кто поддержал реконструкцию – явное большинство. На Дне города на площади побывали десятки тысяч горожан. Скажите, пришли бы они туда портить себе праздник, если бы она была такой чудовищно жуткой, как об этом говорят критики?! Конечно же нет.

Накануне Дня города состоялся замечательный прием городского головы, куда пригласили заслуженных и уважаемых людей. Там были не только депутаты и чиновники, но и руководители предприятий, почетные граждане, ветераны, люди труда. Я видел там очень много знакомых лиц, но одного скромного человека хочу выделить особо. Это девяностолетний николаевский пенсионер Вадим Андреевич Сердцев, на протяжении сорока лет совершенно безвозмездно высадивший в разных уголках нашего города свыше 20 тысяч деревьев. Он не просто вкапывал в землю саженцы, нет. Он ухаживал за своими деревьями, словно за детьми, поливал, защищал от болезней и вредителей. Не раз и два бывало, когда он буквально на собственном горбу таскал баклажки с водой, чтобы полить высаженные им вязы, липы, катальпы и павловнии. Накануне Дня города на сессии горсовета ему в торжественной обстановке вместе с несколькими другими николаевцами присвоили звание почетного горожанина. Это было воистину трогательное зрелище!

Добавлю, что наряду на приеме городского головы и на основных торжествах присутствовали дипломаты и делегации из разных городов Турции, Грузии, Словакии, Польши, Латвии, Китая. Все они прекрасно отзывались о нашем городе и благодарили за высокий уровень подготовки праздничных мероприятий.

Если кто не знает – сообщу, что депутат горсовета выполняет свои полномочия на общественных началах, не получая за это никакой зарплаты и других материальных и нематериальных выгод. У депутата нет никаких привилегий кроме одной – его избрали тысячи людей, доверим ему будущее города на пять лет. Помимо своей основной работы каждый депутат совершенно бесплатно несет на себе большой пласт общественной нагрузки.

Ко Дню города ни один из депутатов не был награжден, поощрен. Вот это я считаю большим упущением. Ну не может среди нас, городских депутатов, не быть людей, которых стоило бы поощрить накануне главного городского праздника! В данном случае я говорю о принципах и подходах, а не о себе лично. Мне и так уже присвоили все почетные городские звания и награды, учрежденные в Николаеве, у меня их целая коллекция. Но ведь есть молодые, дерзкие, классные и результативные депутаты, которых непременно следовало бы похвалить и поощрить.

Праздничные выходные прошли замечательно, на главной городской сцене на Соборной площади выступили белорусские «Леприконсы», украинская группа «Мозги», артисты из «Дизель-шоу». А завершилось все грандиозным фейерверком.

Я особо порадовался за яркую команду «Дизель-шоу». В свое время, на заре нынешнего столетия, когда они только начинали творческую деятельность, я был одним из первых, кто им помогал, выделял на развитие, может, по нынешним меркам и небольшие, но зато вполне реальные деньги, заработанные коллективами моих предприятий. Ребята из Николаева пробились в столичные города, ярко продемонстрировали свои таланты, стали известны на всю страну. Теперь они вернулись в город, где начиналась их сценическая карьера. Искренне им признателен за то праздничное незабываемое шоу, свидетелем которого я стал.

Но вернусь к мэру. Его нещадно критикуют сегодня, его критиковали и раньше. Да что там критиковали – даже отстраняли от должности! Я был категорическим противником мэрского импичмента, единственным, кто в роковой день 5 октября 2017 года вышел на трибуну сессионного горсовета и открыто выступил в поддержку Александра Сенкевича. Тогда я сказал, что импичмент не даст ничего позитивного, развитие города от такого опрометчивого шага не ускорится, а только затормозится. Скажете, такого не было? Так есть и стенограмма той сессии, и видеозапись моего выступления.

Александр Сенкевич пережил колоссальное давление со стороны теперь уже бывшего губернатора, который хотел управлять единолично, сосредоточив всю полноту власти в собственных руках. А Сенкевич быть карманным мэром категорически отказался: ну не такой он человек, в конце концов по натуре он не ведомый, а лидер, готовый брать ответственность на себя. Слава Богу, что в итоге мы ушли от давления и от попыток навязать «смотрящих». От временной отставки мэра город действительно проиграл, а Сенкевич только выиграл, закалил характер и, пройдя все судебные инстанции до самой высшей, доказал свою правоту.

Каждого человека украшают дела. Прошедшие торжества ярко подчеркнули все достоинства нынешней команды городской власти. Праздник удался!

С прошедшим Днем рождения города всех вас, дорогие мои николаевцы!

Анатолий Дюмин,

Почетный гражданин г. Николаева,

депутат Николаевского городского совета,

член Национального союза журналистов Украины