На аукционе в Великобритании за $7,5 тысяч продали нижнее белье супруги Гитлера

В Великобритании на аукционе за 6,3 тысячи фунтов стерлингов (около $7,5 тысяч) продали комплект шелкового нижнего белья, который предположительно принадлежал жене Адольфа Гитлера Еве Браун.

В комплект входят ночная рубашка (2,6 тысяч фунтов стерлингов) и трусы Евы (3,7 тысяч фунтов стерлингов), на которых есть вышивка в виде ее инициалов. Также сохранилась этикетка, на которой указано, что они были сделаны в 1944 году в Баварии.

«Сначала аукционный дом Humbert & Ellis надеялся получить за белье Евы Браун по 800 фунтов стерлингов. Однако на аукционе возник ажиотаж, и цена лотов поднялась в семь раз. За белье жены Гитлера заплатили анонимно, покупатель сделал ставку по телефону. Также на аукционе продали золотой браслет со свастикой и портретом Гитлера. Он принадлежал жене нацистского лидера Германа Геринга. За аксессуар отдали 1850 фунтов», – сказано в сообщении.

Ева Браун была любовницей Гитлера, а впоследствии и женой. Она вышла за него замуж в 1945 году и умерла, совершив с ним самоубийство, на следующий день после их бракосочетания.

«Мы считаем, что такие предметы не являются целесообразными на рынке для личной прибыли или шуточных интересов, а должны размещаться в архивах, музеях или в образовательном контексте. Несколько ведущих аукционных домов и веб-сайтов уже справедливо отказываются от продажи таких вещей. Многие страны запретили продажу нацистских памятников. Возможно, пришло время более четкого регулирования по продаже этих предметов и здесь, в Великобритании», - отметила Карен Поллок, генеральная директор образовательного траста Холокоста.

Напомним, как житель Бельгии случайно купил картинку Рембрандта, которая стоит не менее 30 миллионов евро, за 500 евро.