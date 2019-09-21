На остановке «Садовая» в Николаеве установили электронное табло с информацией о «маршрутках» и троллейбусах

В Николаеве на остановке «Садовая» по проспекту Центральному в направлении 3-й Слободской установлено новое большое информационное табло.

Об этом сообщает начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Всего на остановках общественного транспорта Николаева уже функционируют 12 информационных панелей, на которых запечатлено время прибытия пассажирского транспорта, оборудованного GPS-трекерами. Табло также отражают время, дату, погодные условия, и есть возможность транслировать экстренные сообщения.

Напомним, как 5 июля 2018 года в Николаеве на пересечении улиц Большая Морская и Соборная установили пилотную версию информационного табло для остановок городского транспорта.