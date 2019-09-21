В Первомайске спасатели помогли мужчине попасть в квартиру, от которой он потерял ключи

В пятницу, 20 сентября, николаевские спасатели помогли жителю Первомайска открыть дверь квартиры, который потерял ключи.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, на 18:15 на пункт связи 23-й государственной пожарно-спасательной части обратился хозяин квартиры на улице Корабельная в городе Первомайск с просьбой помочь открыть дверь квартиры, где он живет. Мужчина рассказал, что ключи он потерял.

В присутствии сотрудников полиции, спасатели попали на третий этаж, применив выдвижную лестницу, и открыли дверь.

Напомним, что в Николаеве спасатели при помощи бензорезака открывали дверь в комнату, в которой ребенок оказался сам.