Глава аппарата Николаевской ОГА Демчук уволился с должности, чтобы новый губернатор сформировал свою команду

Руководитель аппарата Николаевской облгосадминистрации Александр Демчук уволился со своей должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, его должность не предусматривает увольнения с приходом нового председателя ОГА, а уходит он, «чтобы дать возможность новому руководителю области сформировать свою команду».

«Надеюсь, новый глава ОГА и его команда, оправдают ожидания и надежды жителей Николаевщины на позитивные изменения», - написал Александр Демчук.

Также он отметил, что за четыре года своей работы на госслужбе работники Николаевской ОГА сделали много положительных изменений в Витовском районе, объективную оценку которых, наверное, все получат позже.

Как известно, в прошлом Александр Демчук был депутатом Кировоградского областного совета от партии «Фронт Змін», на парламентских выборах в 2014 года планировал баллотироваться по одному из кировоградских округов от «Блока Петра Порошенко».

Также известно, что в январе 2018 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко родила дочь. Отцом ребёнка является Александр Демчук. Отметим, что Виктория Москаленко непосредственно перед Демчуком также была главой Витовской (ранее - Жовтневой) РГА.

Напомним, как ранее сотрудники СБУ и УЗЭ составили админпротокол о коррупции относительно Демчука из-за совмещения должностей и в РГА, и в ООО «Агросфера». Сам Демчук это отрицал и назвал этот протокол «заказом».

Ранее сообщалось, что Демчук претендует на должность руководителя аппарата Николаевской облгосадминистрации. В то же время собеседник «Преступности.НЕТ» в ОГА сообщил, что Демчук уже фактически приступил к исполнению обязанностей на этой должности. А 26 февраля 2019 года Президент Украины согласовал увольнение главы Витовской районной государственной администрации Александра Демчука.

Как известно, 19 сентября в сессионном зале Николаевского областного совета представили нового главу областной государственной администрации Александра Стадника и начальника управления СБУ в области Виталия Герсака.