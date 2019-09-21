Патрульные оштрафовали директоров николаевских спортшкол, привезших инвентарь на Соборную — депутат горсовета возмутилась

Депутат Николаевского городского совета Наталья Манзюк возмутилась тем, что патрульные полицейские оштрафовали директоров спортшкол, которые привезли инвентарь на празднование на Соборной площади.

Своё возмущение она выразила на своей странице в Facebook.

«Полиция города Николаева штрафует директоров спортивных школ, которые приехали со спортивным инвентарём на площадь Соборную. Сегодня будет проходить спортивное мероприятие. Выписали по 250 гривен. штраф. До руководства полиции дозвониться нельзя. Уже выписали 3 штрафа», - написала Манзюк.

В то же время в комментариях к её записи начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила уточнил, что патрульные выписали не три, а два постановления. По его словам, водителей оштрафовали за нарушения ПДД.

«Осуществляя подвоз оборудования, водители автомобилей «ВАЗ» и «Mitsubishi» нарушили Правила дорожного движения, а именно совершили поворот налево, пересекая дорожную разметку 1.3 «двойную сплошную», за что и были привлечены к ответственности согласно действующему законодательству (часть 1 статьи 122 КУоАП Украины, штраф 255 гривен). Следует заметить, что во время совершения правонарушения ул. Адмиральская еще не была полностью перекрыта для движения, поэтому водители своими действиями могли создать аварийную ситуацию. Для нас не важно, кто совершил правонарушение - Закон для всех един», - написал Данила.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета Веселовская неправильно припарковалась и у нее возник конфликт с пешеходом.