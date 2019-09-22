Американец приклеил черепашонку с деформированной спиной маленькие колеса, чтобы тот мог передвигаться

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У американца Рэнди Бетца из штата Делавэр, который занимается разведением черепах, появился черепашонок с деформированной спиной. Задние лапы у того были загнуты кверху и почти не работали.

Об этом пишет Медуза.

Черепашонок, которого назвали Хеликсом, не мог нормально передвигаться, есть и общаться с другими черепахами. Хеликса планировали усыпить, но у Бетца, часто сталкивающегося с травмами спины по работе, возникла другая идея.

Он приклеил к панцирю Хеликса колеса от фингерборда и ерепашонок научился быстро передвигаться, проблем с едой больше не возникало. Бетц использует специальный безопасный клей. А когда колеса приходится снимать, он осторожно удаляет налипшие к панцирю комочки клея. 

В середине августа о Хеликсе сняли сюжет для местного телеканала. Ему зарегистрировали страницы в инстаграме и фейсбуке. Хозяева наконец выяснили, что, несмотря на врожденные травмы, внутренние органы Хеликса работают как положено. 

Фото: Instagram helixwheels

Ранее сообщалось, что в аэропорту Манилы в брошенном багаже нашли 1500 черепах, обмотанных клейкой лентой.

Мила Волкова

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русскийобщество