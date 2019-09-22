В Николаеве состоялось окрытие ученического cлета «Лидеры Николаевщины»

В Николаеве традиционно на базе Николаевского национального аграрного университета состоялось открытие ежегодного мероприятия, объединяющего активную учащуюся молодежь Николаевщины и всей Николаевской области – ученический слет «Лидеры Николаевщины».

Об этом сообщают в пресс-службе ННАУ.

В пятницу, 20 сентября, университет посетили около 200 учеников – отличники учебы, которые занимают активную жизненную позицию и имеют высокий лидерский потенциал.

Ученических лидеров Николаевщины радушно встретил научно-педагогический и студенческий коллективы университета. Для гостей была запланирована насыщенная программа, многочисленные развлекательные мероприятия, в частности флешмобы, квест, фотосессии, экскурсии, мастер-классы, тренинги и тому подобное.

По словам организаторов, все это будет способствовать непосредственному ознакомлению с университетским образованием и студенческой жизнью. Все увиденное и услышанное в течение слета должно эффективно повлиять на будущий выбор профессии и учебного заведения среди молодых людей.