«Рынок земли – это не базар», - депутат Николаевского облсовета о моратории на продажу сельхозземель

Сергей Чмырь Директор государственного сельхозпредприятия «Агрономия», депутат Николаевского облсовета Сергей Чмырь заявил, что только граждане Украины должны иметь возможность покупать землю.

Такое мнение он высказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, в Украине необходимо поступательно менять старую систему, в том числе в земельном вопросе.

- Нужен ли рынок земли? Нужен, но рынок – это не базар. Например, в Великобритании 67 % земли принадлежит или королеве, или государственным страховым фондам. И в нашей стране, я думаю, нельзя допустить бездумного разбазаривания земель сельхозназначения. Земля – найликвиднейший вклад.Количество людей на планете увеличивается и все они хотят есть, - сказал депутат.

Он заявил, что покупать землю должны иметь возможность только граждане Украины.

- При этом, государство обязано поставить юридически непреодолимые преграды для иностранцев, желающих приобрести наше национальное достояние на подставных лиц. Думаю, среди претендентов на украинские черноземы будет много китайцев и арабов. Так вот – не нужны нам такие «инвесторы». Если они имеют свободные средства, пускай вкладывают в промышленность, в развитие производства. От этого наша экономика действительно выиграет. Но украинская земля не должна принадлежать кому-либо еще, кроме сограждан, - отметил Чмырь.

Также он высказался о том, на что можно было бы потратить деньги с продажи земли.

- Можно было бы создать, как норвежцы, Фонд следующих поколений. Нельзя тратить их только на проедание, необходимо развитие. И, второй вопрос, - надо ли продавать все 5–7 миллионов гектаров земли, которая находится в госсобственности? Я уверен, что не стоит. Главным землевладельцем должно оставаться государство. Украина занимает лидирующие позиции в мире по площади плодородных почв и объемам экспорта сельхозпродукции, но далека от полной реализации своего потенциала. Если хозяйничать на своей земле разумно и рачительно, то ситуация в ближайшее время поменяется в лучшую сторону, - подчеркнул депутат облсовета.

Напомним, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий. Также в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли. Позже Зеленский заявил, что покупать землю смогут только украинцы.