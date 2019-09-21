Николаевцы отпраздновали День физической культуры и спорта на главной площади города

В субботу, 21 сентября, на Соборной площади провели спортивный праздник ко Дню физической культуры и спорта, приуроченный также ко Всемирной неделе спорта. Кроме того, николаевцы присоединились к всеукраинскому проекту НОК Украины «Олимпийский урок».

Об этом сообщает NikLife.

Так главная площадь города превратилась в большую спортивную площадку, разделив ее на локации, где спортсмены играли в баскетбол, шахматы,теннис и отрабатывали удары в различных видах боевых искусств.

Официальная часть мероприятия началась с поздравления спортсменов первыми лицами города. Так с вступительным словом выступил новый губернатор Николаева Александр Стадник, который отметил, что ему приятно стоять рядом с такими выдающимися спортсменами, которые прославляют Украину. Также заметил он и состояние спорта в стране и области и пообещал постараться вместе с мэром Николаева, горсовета, облсовета его развивать.

В свою очередь городской голова Александр Сенкевич, отметил, что ему стыдно за николаевцев, которые недостаточно приветствуют спортсменов.

— Когда говорят о том, что человек достиг чего-то здесь в Николаеве и она награждена и мы все с вами стоим вот так руки в карманы. Мне немножко вас стыдно. Когда объявляют олимпийского чемпиона, который на последних зимних Олимпийских играх единственный на всю Украину принес золотую медаль и мы стоим так вот с вами руки в карманах. На что вы рассчитываете? Ребята ну давайте опомнитесь, давайте аплодисменты, — пристыдил зрителей Сенкевич после чего отчитался о том, что делалось для развития спорта за последние годы.

Также вместе с поздравительными речами они вручили награды спортсменам, тренерам и представителям ДЮСШ.

Стоит также отметить, что на награждении присутствовал и николаевский олимпиец Александр Абраменко, который ранее завоевал серебро на ЧМ-2019.

После официального открытия и музыкальных и хореографических номеров, все желающие присоединились к зажигательной зумба-зарядке, а после разогрева перешли к показательным выступлениям спортсменов. Также все присутствующие могли лично наблюдать за их тренировкой, увидеть кубки и медали и пообщаться с ними.

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Ранее депутат Николаевского горсовета возмутилась, что патрульные оштрафовали директоров спортшкол, привезших инвентарь на Соборную.