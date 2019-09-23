В российском детсаду чиновники торжественно открывали десяток пластиковых окон и дверей

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В селе Айкино (Коми, РФ) с участием местных чиновников устроили торжественное открытие пластиковых окон и балконных дверей в детском саду.

Об этом сообщает «Znak.com».

В заведении установили шесть новых окон и 12 балконных дверей. Открывать их приехала целая когорта местных чиновников: заместитель руководителя районной администрации по финансово-экономическим и налоговою политикой Анжела Карпова, руководитель управления экономического развития Александр Малафеев, начальник управления образования Елена Пекач, родительский комитет и другие.

Во время «торжеств» перед детьми перерезали ленточку, нацепленную к стенам возле окна.

Напомним, как в Николаеве с грамотами и батюшкой открыли отремонтированный почти за 2 миллиона гривен сквер в Заводском районе.

Тарас Леонтян

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русскийобщество