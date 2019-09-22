На Черниговщине вандалы осквернили могилы участников АТО

На кладбище в Мене на Черниговщине неизвестные вандалы закрасили портреты на надгробиях погибших бойцов АТО.

Об этом сообщило местное издание «Сусіди.City».

Мэр Мены Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям громады с просьбой помочь найти преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.

«Сложно подобрать слова. Сегодня большой православный праздник, и настроение должно быть праздничным по случаю дня нашего города. Но все омрачило неприятное происшествие - кто-то повредил на кладбище памятники наших героев. У меня шок. Кем это нужно быть и какие цели преследовать, чтобы такое делать?» – сказал городской голова.

Напомним, как на Николаевщине вандалы разрисовали свастикой памятник жертвам Холокоста. До этого в Николаеве вандалы осквернили памятник «Скорбящий ангел Чернобыля», посвященный памяти людей, погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также ранее на Николаевщине неизвестные вандалы повредили надгробные плиты на шести могилах.

Стоит отметить, что по данным фактам полиция открывала уголовные производства, однако за эти действия никто не был наказан.