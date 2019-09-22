Украинская рэперша Alyona Alyona получила международную музыкальную премию

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Рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии международную награду Anchor award, которая вручается наиболее перспективным молодым талантам.

Об этом сообщается на странице премии в Facebook.

Ее отметили за «массивный, динамичный драйв» и популярность, которой она добилась в мире всего за год с начала карьеры.

Кроме Alyona Alyona номинантами премии были британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Тарас Леонтян

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русскийобщество