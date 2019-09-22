97-летний ветеран Второй мировой войны прыгнул с парашютом, повторив свое десантирование в 1944 году

В Нидерландах 97-летний ветеран Второй мировой войны Сэнди Кортманн прыгнул с парашютом по случаю 75-й годовщины голландской воздушно-десантной операции.

Об этом сообщает ВВС.

Мужчина совершил прыжок вместе с военным парашютистом, приземлившись в ту же зону, что и в 1944 году.

В поддержку ветерана в городе Арнем около полутора тысяч человек одновременно прыгнули с парашютом в память о погибших во время операции. Тогда погибло более полутора тысяч британских солдат и захвачено более 6,5 тысяч.

Кортманн описал свой прыжок как таковой, что «ужасает», но добавил, что очень хорошо видеть землю так далеко внизу.

Его опекун 27-летняя Алана Дэвидсон, сказала, что никогда раньше не видела его таким счастливым.

Напомним, как американка отметила свое 94-летие прыжком с парашютом.