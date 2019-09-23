В николаевском ЦНАПе запустили чат-бот, с помощью которого можно отслеживать, как продвигается очередь

В николаевском центре предоставления административных услуг запустили чат-бот, с помощью которого можно отслеживать состояние очереди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента предоставления админуслуг Дмитрий Лазарев.

«Наслаждаться жизнью вместо того чтобы находиться в очередях! Именно для этого нами был запущен чат-бот, который будет отслеживать состояние очереди вместо нас с вами. Достаточно выполнить одно простое действие!» - сообщил чиновник.

Напомним, как в июле 2018 года николаевцы около семи часов провели в очереди за справкой в Центре предоставления административных услуг. Позже, в августе 2018 года в Николаеве в районных центрах предоставления административных услуг люди вынуждены были стоять в очередях, чтобы решить свои вопросы.

В итоге, директор департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев представил проект структуры органов городской власти Николаева. Также же он обращался к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.