Николаевская фирма почти за миллион гривен разработает проект строительства троллейбусной линии по проспекту Богоявленскому

Управление капитального строительства Николаевского городского совета 20 сентября заключило договор на изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Новое строительство троллейбусной линии по проспекту Богоявленскому, от городского автовокзала до улицы Гагарина в городе Николаеве».

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

УКС опубликовал отчет о заключенном договоре с фирмой ООО «Південна європейська будівельна компанія» на сумму 949 тысяч 999 гривен. В договоре указывается, что стоимость разработки проекта составляет 858 тысяч 628 гривен, экспертиза рабочего проекта - 91 тысяча 371 гривна и НДС - 15 тысяч 228 гривен. Изготовить проект фирма должна до 31 декабря 2019 года.

Фирма зарегистрирована в Заводском районе Николаева по улице Малая Морская, дом 108 с мая 2018 года. Руководителем фирмы является Андрей Павлов. Уставной капитал - 50 тысяч гривен. Основной вид деятельности фирмы - строительство жилых и нежилых зданий.

Напомним, что 12 сентября, в мэрии Николаева и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко и представитель Европейского банка реконструкции и развития Денис Гаевой подписали кредитный договор на 20 миллионов евро, который предусматривает закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций.

Как известно, кредитный договор заключается на 13 лет. 20 миллионов евро дает ЕБРР, а 3 миллиона евро дает город - город строит троллейбусную линию на Намыве - 49 миллионов 79 тысяч 879 гривен, проект строительства троллейбусной линии в Корабельный район - 1,5 миллиона гривен, строительство троллейбусной линии в Корабельный район - приблизительно 90 миллионов гривен. На покупку троллейбусов пойдет 15 миллионов гривен, на модернизацию троллейбусного депо - 1 миллион, и 4 миллиона на тяговые подстанции. Вернуть город должен будет 28,6 миллионов евро.