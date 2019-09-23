В Николаеве в стене здания военкома застряли три котенка – их достали военнослужащие

Скриншот видео В Николаеве военнослужащие Ингульского военного комиссариата достали из стены здания военкома трех котят.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал Вадим Дзугань.

«Ещё одно доброе дело в копилку Формирования «Захист». Вот таких маленьких красавцев вытащили из стены. Как они туда попали, осталось загадкой. Личный состав накормлен, и уложен спать. Если не погибли и выжили, значит кому-то принесут счастье. Обращайтесь в Ингульский военный комиссариат. Будем рады передать в хорошие руки», – написал он.

В военкомате комментарии «Преступности.НЕТ» рассказали, что инцидент произошел 21 сентября. В тот день военнослужащий заступил на смену и днем услышал непонятные звуки в здании. Спустя некоторое время он выяснил, что это было мяуканье котят, которое звучало из стены между первым и вторым этажами. Тогда мужчина позвонил своему сослуживцу, и тот приехал в комиссариат с перфоратором, чтобы вытащить животных.

Мужчины сделали дыру в стене и извлекли оттуда трех маленьких котят. Военнослужащие предполагают, что они могли с чердака провалиться в отверстие и оказаться между этажами в стене. При этом, по словам сотрудника военкомата, находились они там не долго – вероятно, с ночи. Также он добавил, что котята выглядели упитанными, но из-за стресса сначала отказывались есть.

Напомним, как на Николаевщине маленький котенок упал в 10-метровый колодец – спасатель спустился за ним на веревке.