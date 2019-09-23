В Баштанке на День города открыли капсулу с письмом от молодежи 1969 года и заложили новое послание

В субботу, 21 сентября, в ходе празднования Дня города Баштанки на площади Единства из гранитной плиты достали капсулу времени с посланием потомкам, которая была заложена 50 лет назад.

Об этом сообщается на странице в Facebook-группе «Баштанка».

Баштанский городской голова Иван Рубский отметил, что ему на тот момент, когда была заложена капсула, было 14 лет и он даже не мог подумать, что через 50 лет он дождется этого момента – вскрытия капсулы. Также он отметил, что некоторые активисты, к сожалению, хотят снести этот памятник, но городской голова уверен, что горожане этого не допустят.

В свою очередь один из участников действия закладки капсулы в 1969 году, депутат горсовета Петр Жегалкин поздравил всех горожан с Днем города и пожелал мира и согласия каждой семье. Он рассказал, что на момент закладки капсулы он был учеником 7-го класса и был в составе почетного караула, который закладывал капсулу. Также он сообщил, что и в этот день они заложат новое обращение для последующего поколения.

Капсулу из гранитной плиты доставал Баштанский городской голова Иван Рубский. Право зачитать послание от поколения баштанцев 1969 года представилось ученице 11 класса.

«Жителям Баштанки 2019 года, в день 50-летия Баштанской советской республики, шлем вам, потомкам нашим, кому представится встречать славное столетие этой знаменательной даты - 2019 года самые сердечные поздравления, и пожелания успехов в строительстве развитого коммунистического общества, во имя которого живет, и трудится каждый гражданин нашей отчизны, каждый труженик нашего поселка. 50 лет назад эксплуатируемое бедное селянство Баштанки поднялось на смертный бой против столетнего рабства, за землю, за волю, за окованный и угнетенный народ. Труженики нашего села создали свои вооруженные силы. Штыком и клинком прокладывали они путь к счастью простого народа. Благодарное население Баштанки никогда не забудет подвига героев этой бессмертной эпопеи Марка Приходы, Семена Дубьяги, Василия Гайдука, Михаила Самойленко, Максима Дубогрия, Ивана Руденко, Федора Змиевского и многих других известных и неизвестных героев и борцов за власть Советов. Благодарные потомки не забывают и никогда не забудут имени юного партизана разведчика Николая Реца. Мы гордимся мужеством одного из лучших сыновей коммунистического союза молодежи, которого не сломили жестокие пытки деникинских катов. Он не выдал военной тайны и не погиб смертью героя, будучи повешенным на Соборной площади города Николаева. Деникинским бандитам удалось задушить огненную республику, но факел, затопленный героическими повстанцами, осветил трудящимся селянам юга Украины дорогу борьбы за волю, за правду, за советскую власть. Повстанцев поддержали селяне многих сел бывшей Херсонской губернии. Мы гордимся нашими дедами и родителями, горды за то, что за отличие за заслуги перед Баштанкой перед революцией 9-го Всеукраинского съезда советов от 1925 года наградил Баштанку революционным красным флагом. Вся последующая история нашего села – это волнующая эпопея борьбы вместе со всем советским народом за строительство нового мира…», – таким текстом начинается послание.

Ведущая мероприятия отметила, что в письме более 10 странице исторического текста.

В конце торжества в гранитную плиту заложили новое послание для жителей Баштанки 2069 года. К написанию этого обращения присоединились ученики учебных учреждений города, самые интересные фрагменты писем учеников вошли в это обращение, а все письма передали в местный краеведческий музей.

Напомним, что во время реконструкции на Соборной площади спрятали «капсулу времени».