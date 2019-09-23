Полиция разыскивает николаевца, который сел на поезд в Киев и пропал без вести

Михаил Ковальчук Ингульский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает без вести пропавшего 62-летнего Ковальчука Михаила Владимировича.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 19 сентября сел на поезд сообщением «Херсон-Киев» в направлении Киева, а обратно так и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие русые с проседью, глаза голубые, носит очки для коррекции зрения, имеет усы и бороду с проседью. Был одет в футболку голубого цвета с коротким рукавом, джинсы синего цвета, туфли черного цвета.

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавшего, сообщить в Ингульский ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная 42 А, или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-18-53 и 102.

Напомним, что из колонии на Николаевщине сбежал осужденный за убийство одессит.