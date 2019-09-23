Вслед за Дунасом в ГПУ перевели и первого зампрокурора Николаевской области

Первого заместителя прокурора Николаевской области Александра Билоуса откомандировали в Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Завершилось время моего пребывания на Николаевщине. Собратьям, друзья и единомышленники спасибо за поддержку. Врагам-оппонентов за то, что закалили еще больше. Переворачиваю эту страницу - было много хорошего, интересного и содержательного», – написал он.

«Следующая страница - Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствах», – уточнил Билоус.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Билоус подтвердил, что его назначили исполняющим обязанности начальника вышеуказанного Департамента.

Как известно, после того, как прокурора Николаевщины Тараса Дунаса перевели на должность исполняющего обязанности начальника Департамента кадровой работы и государственной службы ГПУ, его первый заместитель Билоус был врио прокурора области.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области изданию уточнили, что сейчас исполняет обязанности прокурора области Назар Степанчак.

Александр Билоус Назар Степанчак

Напомним, что 19 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах. В состав нового департамента будут входить пять отделов.

Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательствам на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениям в экологической сфере.

Справка:

Александр Билоус в 2004 году окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия».

В органах прокуратуры работает с 2014 года.

09.2004-04.2007 - старший преподаватель кафедры государственно-правовых наук факультета правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия»

04.2007-01.2009 - главный консультант службы по представительству в судах Украины интересов Президента Украины и создание ним консультативных, совещательных и вспомогательных органов и служб Секретариата Президента Украины

01.2009-09.2009 - главный консультант отдела представительства интересов Президента Украины, созданных ним вспомогательных органов и служб в судах общей юрисдикции Украины Службы обеспечения связей с Конституционным Судом Украины и представительства интересов Президента Украины, созданных ним вспомогательных органов и служб в судах общей юрисдикции Секретариата Президента Украина

09.2009-06.2010 - заместитель заведующего отдела представительства интересов Президента Украины, созданных ним вспомогательных органов и служб в судах общей юрисдикции Украины Службы обеспечения связей с Конституционным Судом Украины и представительства интересов Президента Украины, созданных ним вспомогательных органов и служб в судах общей юрисдикции Секретариата Президента Украина

06.2010-09.2010 - советник заместителя председателя Киевского окружного административного суда

09.2010-03.2011 - заместитель начальника управления - начальник отдела государственной исполнительной службы Оболонского районного управления юстиции в г. Киеве Главного управления юстиции в г. Киеве

03.2011-04.2011 - заместитель начальника управления - начальник отдела государственной исполнительной службы Голосеевского районного управления юстиции в г. Киеве Главного управления юстиции в г. Киеве

04.2011-10.2012 - помощник Министра юстиции Украины

11.2012-08.2014 - аспирант Институт государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины

08.2014-01.2015 - заместитель начальника управления представительства в суде, защиты интересов граждан и государства при исполнении судебных решений Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде Генеральной прокуратуры Украины

01.2015-04.2015 - заместитель начальника Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде Генеральной прокуратуры Украины

04.2015-04.2016 - заместитель начальника управления представительства интересов граждан и государства в суде Генеральной прокуратуры Украины.

Приказом Генерального прокурора Украины от 26 июля 2016 назначен на должность первого заместителя прокурора Николаевской области.