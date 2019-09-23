На Николаевщине психоневрологическому интернату вернули участок стоимостью ₴8 миллионов, который он незаконно сдал в аренду

В Николаевской области Новосветловскому психоневрологическому интернату возвращен земельный участок стоимостью 8 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области по информации Вознесенской местной прокуратуры.

Так, Вознесенская местная прокуратура Николаевской области в интересах государства в лице Главного управления Держгеокадастру в Николаевской области предъявила иск о признании недействительным договора о совместной деятельности по обработке земельного участка государственной формы собственности, общей площадью 147,29 гектар стоимостью 8 миллионов гривен, расположенной на территории Веселиновского района и обязательства вернуть ее в пользование Новосветловского психоневрологическом интерната.

Установлено, что в 2018 году интернатом вместе с фермерским хозяйством, заключен договор об осуществлении совместной деятельности, согласно которому фермерское хозяйство фактически получило в пользование земельный участок.

«Изучением условий договора установлено, что он заключен сторонами с целью сокрытия другой сделки - договора аренды земли. Однако, интернатные учреждения не наделены полномочиями по передаче земли в аренду. В связи с чем, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. При рассмотрении дела фермерским хозяйством самостоятельно возвращен земельный участок интернату», - говорится в сообщении.

Напомним, как Хозсуд отменил решение Николаевского горсовета, который выделил участок на берегу под строительство домов.