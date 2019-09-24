Социальный эксперимент: В Киеве «куча мусора» ожила и гонялась за горожанами, которые бросали отходы мимо урны

В Киеве куча мусора оживала, как только пешеходы бросали отходы мимо урны.

Социальный эксперимент по экологической ответственности создала и сняла на камеру украинская компания MacPaw ко дню Всемирной чистоты 21 сентября, сообщает УНИАН.

На костюм Junkman (Человек-мусор) понадобилось 69 пластиковых пакетов, 144 упаковок от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурков и 3 килограмма бумаги.

Компания разработала приложение для очистки электронной почты, но убеждена, что уборку надо выносить за «цифровые» пределы.

Недавно MacPaw стала инициатором #CleanMyCity challenge, собрав 17 640 килограммов мусора и объединив в уборке города 14 компаний.

Напомним, сэр мексиканского города Куаутемок Карлос Тена захотел проверить работу социальных служб, на которые неоднократно жаловались местные жители. Для этого он стал бездомным и пошел просить у них помощи.