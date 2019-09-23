В Николаеве полиция разыскивает 51-летнего местного жителя, который ушел из дома больше полугода назад и исчез

В Николаеве полицейские разыскивают местного жителя, который больше полугода назад ушел из дома и пропал без вести.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Заводский отдел полиции разыскивает без вести пропавшего 51-летнего Геннадия Бубенца, который в феврале ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью.

Был одет в: куртку синего цвета, черные джинсы, свитер темного цвета, черная обувь.

Особые приметы: на левой руке имеет татуировку в виде паука.

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавшего, сообщить в Заводский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, (063) 53-54-370 и 102.

Напомним, что полиция разыскивает николаевца, который сел на поезд в Киев и пропал без вести.