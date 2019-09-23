«Дело креветок». Заява в СБУ, поражение, победа

І . «Дело креветок». Заява в СБУ

Май, 2018 год. Рынки Николаева и одесский Привоз доверху забиты ценной рыбой - калканом, с икрой в брюхе. А на Черном море нерест и запрет!

Цена на калкана упала с 350 грн. до 120. Для сравнения, стоимость одно кило на рынках Стамбула колеблется от 30 до 35 долларов. На прилавки рыбных рядов валом «шла» креветка с икрой.

Почта общественной организации ДАНА раскалилась от информации о незаконном промысле на Кинбурне, в Очакове и Рыбаковке.

5 июля 2018 года Украину облетела горячая новость: «Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией, во взаимодействии с морской охраной Госпогранслужбы блокировали масштабный незаконный вылов рыбы в акватории Азовского моря

Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух государственных учреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали схему незаконного вылова рыбы во время нерестового запрета в Азовском море.

Используя квоту на вылов биоресурсов (в том числе и во время нереста), чиновники предоставляли разрешения частным структурам на вылов якобы образцов рыбы, необходимых для проведения соответствующих исследований. На самом же деле те осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах.

В ходе спецоперации акватории Азовского моря арестованы два судна, на которых находилось почти десять тонн рыбы. Операция проводилась с привлечением спецподразделения полиции «Корд».»(Факты)

По аналогии(!), учитывая тревожные сведения, наша природоохранная организация обратилась в УСБУ Николаевской области с просьбой о проверке информации, изложенной в Заяве «Вылову креветки STОP! Нерест. Заява в СБУ», опубликованной на популярном николаевском сайте ПН.

Самостоятельно проверить поступившую к нам информацию о незаконном промысле, мы не могли, а утаивать такие данные, следовало быть соучастником преступления.

Тем более, что прикрываясь ловом для научных целей, сводились к нулю последние биоресурсы в Березанском лимане, объекте нашего особого природоохранного беспокойства….

Увы! В УСБУ наше публичное заявление оставили без внимания.

Никакой проверки никто не проводил. У знающих подобное положение вещей вызвало сочувственную улыбку, дескать, поручили лисам охрану курятника. Один юрист даже анекдот рассказал по этому случаю: « Что сказала курица лисе? Ничего, не успела…»

Волей «дышла закона» основные события получили продолжение в Очакове.

ІІ. Тени… Поражение…

17 октября Очаковский суд открыл производство по делу №483/1255/18, которое в общественной организации ДАНА окрестил «Делом креветок». Противостояла «квартету» лютая команда «очаковских зкс-оперов». Вот такой маленький КВН составился, отметим, что игра шла на очаковском правовом поле, употребляя футбольную терминологию.

Рыбопромышленник житель Очакова, оценил свои морально-репутационные потери в 200 тыс. грн.. Все претензии выдвигались не против организации ДАНА, чье обращение публиковалось в СМИ, а лично против Кабашной Е.Н..

Судебные тяжбы стоят денег. В нашей организации ДАНА денег на защиту общественных интересов в данный момент нет. Поэтому оборонные гривенники извлекались из скудного кошелька. Ну да Бог с ними, с деньгами!

На правое дело последней рубахи не жалко.

Однако голь на выдумки хитра! Из единомышленников, юристов и природозащитников, был сформирован оборонный «квартет». Для представительства в суде приглашен Анатолий Ильченко, блестящий заступник со стоической правозащитной биографией, увесистым портфелем выигранных дел, и знаменитой своей бескорыстностью в деле защиты. Два практикующих юриста из «частной» детективной конторы «Агата Кристи», привязанной к новому Фонду «Право и Наследие», и блогер под ником «Литератор», употребляемый для гласности и вытаскивания правды из тени на свет Божий..

Не вдаваясь в юридические подробности боя в «Деле креветок», сообщим как факт, что 16 сентября сего года команда «очаковских экс-оперов» выбросили белый флаг, предчувствуя свое поражение. Дело сдано в Архив.

ІІІ. «Дело креветок». Победа!

Таким образом, в «Деле креветок» убедительную Викторию завоевали креветки!

Но это вовсе не значит, что победу одержало государство Украина, что торжествует ст. 13 Конституции Украины, и народные креветки, калканы, осетры возвращены украинцам.

По поступающим в организацию сообщениям от неравнодушных граждан, хищнический вылов биоресурсов и незаконный промысел креветок продолжается… Кинбурнский полуостров, Рыбаковка… Караул, sos!…

Во избежание окончательного истребления биоресурсов в Черном море и лиманах, ОО «ДАНА» предлагает мораторий на лов отдельных видов рыб, сокращение промыслового лова креветок в Черном море, Бугском и Березанском лиманах …

Предлагаем ликвидацию Рыбинспекции, или Агенства, как оплота коррупции и разбазаривания народного достояния, затем пересмотр всех квот и разрешений. Контроль предлагаем передать водной полиции, учет - экологическим подразделениям.

Наглядный пример: ежегодно в бюджет штата Техас (США) от креветочного промысла прибывает 500 млн. долларов. Солидно!

Задайтесь простым вопросом: сколько гривен приходит в бюджет государства Украина от промыслового лова креветок на Кинбурне и в Рыбаковке? Вопрос риторический!

Лучик надежды сверкнул в заявлении нового начальника Николаевского УСБУ Виталия Герсака ( приводим дословно, четверг 19 сентября, Николаев)):

- Я человек новый, никогда не был ранее в Николаевской области. Когда разговаривал впервые с сотрудниками СБУ у меня был один вопрос как вы довели ситуацию до такого состояния? Везде тотальная коррупция, везде криминал. Ответ меня удивил, мне сказали, что они ни на что не влияют и были такие задачи... Но как сказал губернатор, с сегодняшнего дня будет новая история. Если раньше была тотальная коррупция, с сегодняшнего дня будет все наоборот. Люди боятся говорить, обратиться в правоохранительные органы. Люди говорят, что «к нам сразу приедут». То, что я увидел, что происходит в Управлении службы безопасности. Но я думаю, сумею изменить курс и улучшить моральное состояние сотрудников.

Извините, уважаемые читатели, за обильное цитирование! Но мы все-таки питаем надежду, что обещания и зароки не окажутся пустыми словами.

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