Гроши как и цыплят по осени считают

Мы, Горожане, о своем на своих ВЕЧЕ: про тарифы перед зимним скачком, про субсидии, что прежние порезали, а НОВЫЕ хотят прополицеить до каждой копейки пенсионера и многодетной семьи да еще с препонами от чиновников в очередях и формулярах.

Наши Слуги, что сейчас у руля, планируют нам на 2020 год увеличить пенсии аж на 8% при официальной инфляции 6.8% (то есть практически в НОЛЬ без палочки). А зарплата поднимется тоже аж до 167 долларов ( 4723 грн) минималки, что в Николаеве сплошь и рядом.

Вдогонку к ним наш мэр Сенкевич , все рвется поднять тарифы на проезд и на воду, но мятежный исполком да вредные городские депутаты ему не позволяют . (пока)

И это все на фоне НЕБЫВАЛОГО роста благосостояния америкосов, у которых строитель и сантехник получает больше чиновника и даже мэра.

Такая же история у благосостояния и процветания страны через высокие зарплаты и пенсии у народа в Финляндии и Швеции, и даже в Китае и Турции , над которыми мы (украинцы) посмеивались лет двадцать назад. ( посмотрите на студентов китайцев ,что учатся в НКИ, и ходят по Николаеву , как колонизаторы в Африке. Приглядитесь, как они одеты!).

Слугам народа, которых мы временно избрали!

Не тупите со штучками аля Порошенко- Яценюк, не затягивайте пояса Горожанам и селянам, пенсионерам и инженерам.

Не принимайте как неотложный закон о верификации ( уменьшения количества) субсидий. Не объявляйте войну бедным вместо войны с бедностью.

Примите законы для барж Вадатурского и зерновозов Прометея, глинозема НГЗ, угля Ахметова и газа Фирташа и НЕМЕДЛЕННО в пользу нас, ваших господ и Горожан!

Или от любви до ненависти ОДИН шаг!

(из серии напиши депутату или вразуми мэра до принятия бюджета 2020)