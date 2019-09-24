Патрульные и соцслужба в Николаеве провели рейд по многодетным семьям, состоящим на учёте

Инспекторы связей с общественностью управления патрульной полиции в Николаевской области совместно со службой по делам детей Заводского района и николаевским городским центром социальных служб провели рейд по многодетным семьям, состоящим на учете.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Цель таких визитов - проверка условий проживания и содержания детей, состояния их здоровья, привязанность ребенка к родителям и многое другое.

Некоторым родителям указали на выявленные недостатки и дали срок на их устранение.

Также некоторых родителей предупредили об ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей согласно статьи 184 КУоАП.

Ранее сообщалось, что в Киеве соседи пожаловались в полицию на семью, которая не следит за ребенком – в квартире нашли хлам и истощенных животных.

Напомним, что ранее на Житомирщине мужчина убил и сжег трехлетнюю дочь, которую ему вернули органы опеки по решению суда.