Николаевские спасатели проведут учения в областном краеведческом музее

В среду, 25 сентября, в Николаевском областном краеведческом музее пройдут учения спасателей.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«25 сентября на территории Николаевского краеведческого музея состоятся гарнизонные тактико-специальные учения с личным составом городского гарнизона гражданской защиты. Отрабатываться совместные действия администрации объекта и личного состава задействованных подразделений ГУ ГСЧС Украины в Николаевские области в случае пожара. Начало учений в 09:00 по адресу: Набережная, 29 г. Николаев», – говорится в сообщении.