За 2019 год Instagram и Facebook в Украине удалили более миллиона ботов, - исследование

Социальные сети Instagram и Facebook в Украине удалили один миллион ботов в 2019 году.

Об этом сообщается в исследовании украинского агентства plusone, передает Лига.Новости.

После того, как количество пользователей обеих платформ достигла пика в феврале этого года, администрация Facebook массово удалила фейковые аккаунты, говорится в исследовании. Тогда количество пользователей украинского Facebook сократилась с 13 до 12 млн, а Instagram - с 11 до 10 млн. Однако по состоянию на сентябрь численность аудитории восстановилась, говорится в аналитическом отчете.

Также исследователи утверждают, что «за последние 12 месяцев украинский Instagram рос более быстрыми темпами, чем Facebook». Сейчас есть все основания полагать, что в краткосрочной перспективе Instagram станет социальной сетью №1 в Украине, утверждают специалисты.

В общем Facebook в Украине пользуется 31% населения, Instagram - 26%. В региональном разрезе, самый меньший уровень проникновения двух соцсетей происходит в областях, где раньше были популярные российские соцсети ВКонтакте и Одноклассники.

Напомним, ранее Facebook закрыл украинскую «фабрику троллей» – удалены страницы сайтов Znaj.ua и Politeka.