Чиновники, депутат по округу и мэр Сенкевич проинспектировали ряд объектов в Центральном районе - обсудили проблемы и финансирование

В понедельник, 23 сентября, чиновники николаевской мэрии, депутат по округу Елена Киселева и мэр Александр Сенкевич проверили ход ремонтных работ на ряде объектов Центрального района, которые осуществляются за бюджетные средства.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Сначала Александр Сенкевич проинспектировал ход работ в школе №12, где капитально ремонтируют спортивную площадку. Отмечается, что это достаточно крупный объект. Подрядчик уже начал выполнять работы, но это было сделано с опозданием. На данный момент строители устанавливают ограждение и готовят основание под новое покрытие.

«Во время реализации проекта возникла необходимость в выполнении дополнительных работ. В частности из-за увеличения случаев краж имущества на спортплощадке целесообразно установить систему видеонаблюдения и смонтировать уличное освещение», - говорится в сообщении.

После этого Александр Сенкевич посетил детскую музыкальную школу № 8 и СДЮШОР по велоспорту, которые находятся в одном здании. Как известно, школа нуждалась в проведении первоочередных противоаварийных работ. Их начали выполнять по заказу управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия. В рамках проекта должны были сделать отмостку, привести в порядок цоколь, а также отремонтировать 1-й этаж. При этом, при выполнении работ стало ясно, что проблема с помещениями первого этажа школы сложнее, чем предполагалось ранее. Поэтому на данный момент объект нуждается в дополнительном финансировании.

А в детском саду № 87 по заказу департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий осуществляется комплексная термомодернизация здания. Она предусматривает утепление фасада, кровли, установку энергосберегающих окон, ремонт вентиляции и приведения в порядок системы отопления. Работы идут по графику. Но чтобы сдать объект вовремя, необходимо решить вопрос своевременного финансирования. Проблема в том, что основные оплаты были запланированы на конец текущего года.

Участники выездного совещания детального обсудили вопросы финансирования указанных объектов. Результатом обсуждения стало определение источников выделения бюджетных средств, а также дальнейших шагов, необходимых для реализации проектов.

Напомним, что ранее здание ДМШ №8 в Николаеве признали аварийным, а директор посетовала, что подрядчик затягивает работы по реставрации.