«Какой-то молодой пацан»: На концерте «Ляпис-98» в Черкассах Михалка назвали двойником и вызвали полицию

Группа «Ляпис-98» во главе с Сергеем Михалком оказалась в центре скандала. На концерте в украинских Черкассах зрители потребовали вернуть деньги за билеты и вызвали полицию, обвинив организаторов в том, что на сцене вместо настоящего Михалка «какой-то молодой пацан».

Об этом пишет интернет-журнал NikLife со ссылкой на TUT.BY.

К слову, по словам организаторов концертов «Ляпис-98», такая ситуация не в новинку: подобные случаи были в Ужгороде, Луцке, Чикаго и других городах. Старшее поколение поклонников «Ляписа Трубецкого» помнят вокалиста совсем другим – полноватым парнем с гармошкой в руках. Которому сейчас, напомним, 47 лет. А тут какой-то спортсмен, который постоянно скачет по сцене и выглядит максимум на 35 лет.

Ппродюсер группы Антон Азизбекян прокомментировал случившееся так:

«Если честно, я не удивлен, потому что совсем недавно у нас уже была точно такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде. Невнимательные зрители также усомнились в подлинности артиста и заблокировали меня, не давая возможности никуда уйти. Пришлось ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, посмотрели документы и видео на YouTube и в итоге, пожелав хорошего концерта, уехали дальше нести службу. Мы готовы к подобным ситуациям, просто приходится объяснять зрителям, что это тот же понятный и настоящий Михалок. Кстати, нам было бы интересно увидеть эти заявления в полицию».

О том, как отреагировала полиция Черкасс на этот вызов, не сообщается. Сейчас «Ляпис-98» находится в большом гастрольном туре по Украине.

Напомним, что ранее Cергей Михалок представил клип, снятый в Актовском каньоне на Николаевщине.