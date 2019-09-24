В Питере на кладбище два часа провисели портреты Путина, Медведева и других госдеятелей

В Санкт-Петербурге на крестах Смоленского лютеранского кладбища два часа провисели портреты Путина, Медведева, Пескова, Собянина, Беглова, Шойгу и других государственных деятелей.

Об этом сообщает Настоящее время.

Портреты появились 19 сентября, ни их углах – черные ленты. Спустя два дня поисков полиция задержала троих активистов «Агитроссии» – Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева. Все трое отрицают свою причастность к акции, ссылаясь на имеющиеся алиби и биллинги телефонных звонков – по утверждению активистов, они к кладбищу даже не приближались.

Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о «Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору».

Адвокат Андрея Жексимбаева считает незаконным задержание своего подзащитного почти на сутки без составления протокола, без еды и воды. Сейчас Жексимбаев и Кудрявцев отпущены в статусе свидетелей, Павлу Иванкину присвоили статус подозреваемого, он остается в изоляторе Василеостровского района, в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в РФ применили закон о неуважении к власти, чтобы удалить из СМИ новости с картинкой «Путин пи**р».