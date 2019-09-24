Самая первая в мире туркомпания прекратила работу, отменив все рейсы – проблемы с возвращением домой возникли у 150 тысяч британцев

Самая старая в мире туристическая компания Thomas Cook, основанная еще 178 лет назад, прекратила работу, отменив все туры и рейсы. Произошедшее приведет к масштабнейшей в истории «эвакуации» британских туристов. В результате крушения Thomas Cook проблемы с возвращением в Британию возникли у 150 000 человек.

Об этом сообщает BBC.

Как известно, Thomas Cook давно переживала финансовые трудности и в последнее время вела переговоры о реструктуризации долгов.

«Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к подписанию соглашения между компанией и новыми кредиторами. Компания пришла к выводу, что у нее нет другого выбора, кроме как немедленно начать процесс ликвидации», - говорится в заявлении Thomas Cook.

Глава компании Питер Фанкхаузер говорит, что очень сожалеет, что во время переговоров так и не удалось добиться положительного результата. Он извинился перед миллионами клиентов, тысячами сотрудников и партнеров компании.

«Это очень печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможным путешествия для миллионов людей», - добавляет Фанкхаузер.

Сейчас на отдыхе в разных странах находятся около 600 000 человек, воспользовавшихся услугами Thomas Cook, около 150 000 из них - граждане Великобритании. Их возвращением будет заниматься британское Управление гражданской авиации.

Министр транспорта Грант Шарпс заявил, что это - крупнейшая в истории страны операция по возвращению граждан в мирное время. По планам, клиентов из Великобритании вернут в период с 23 сентября по 6 октября.

Thomas Cook - один из самых известных туристических брендов в мире. Компания основана в 1841 году, она считается самой старой фирмой в сфере туристических услуг. На сайте Thomas Cook говорится, что она ежегодно обслуживала около 22 миллионов туристов в год, а в ее собственности находятся 200 отелей и 105 самолетов.

Компания связывала свои финансовые трудности с большим количеством факторов - в частности, с брекзитом, неспокойной ситуацией в местах отдыха, а также сильной конкуренцией со стороны онлайн-турагентств. Кроме того, объясняли в Thomas Cook, немало туристов в последние годы отдают предпочтение самостоятельному планированию путешествий и вообще не пользуются услугами турфирм.

Напомним, в июле 2018 года около 160 украинских туристов не смогли вылететь домой с отдыха на испанском острове Мальорка.