Губернатор Стадник встретился с николаевскими нардепами и поговорил с ними о первоочередных проблемах и проекте бюджета

В понедельник, 23 сентября, глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел встречу с народными депутатами Украины от области.

Об этом глава ОГА сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Стадника, встреча с нардепами проводилась по совместной инициативе.

«Как единая команда Президента Украины Владимира Зеленского работаем открыто, порядочно, честно, оказывая помощь и поддержку жителям области. Начали работу по обсуждению проекта бюджета Николаевской области на 2020-й год», – сообщил он.

«Кроме того, обсудили первоочередные проблемные вопросы, требующие неотложного решения, расставили приоритеты, направленные на развитие региона», – добавил глава ОГА.

Судя по опубликованным фото, на встрече присутствовали все николаевские парламентарии: Александр Гайду, Игорь Негулевский, Александр Пасечный, Игорь Копытин, Максим Дырдин и Ирина Аллахвердиева.

Напомним, ранее глава аппарата Николаевской ОГА Демчук уволился с должности, чтобы новый губернатор сформировал свою команду.