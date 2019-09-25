Украина получила безвиз с Колумбией

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Украина во вторник, 24 сентября, подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Соглашение с колумбийским главой МИД Карлосом Холмсом Трухио он подписал на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Правительство приняло текст соглашения между правительствами Украины и Колумбии о взаимной отмене визовых требований 18 сентября. Отныне граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее сообщалось, что украинцы совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны за два года безвиза.

Мила Волкова

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русскийобщество