Украинская издательница получила орден искусств и литературы Франции

Украинская издательница Анетта Антоненко получила одну из главных наград среди четырех министерских орденов Франции — звание Кавалера ордена искусств и литературы.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Эта награда является признанием вашего личного вклада в популяризацию современной французской и франкоязычной литературы, в частности в рамках вашей деятельности как директора издательства, организатора культурных событий вокруг книги и встреч со специалистами в области литературы и книгоиздания. Она удостоверяет признательность Франции за вашу преданность делу распространения французского языка и культуры», - говорится в сообщении посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

Как известно, «Видавництво Анетти Антоненко» — украинское издательство, основанное в 2013 году во Львове. Анетта Антоненко — в прошлом совладелец и директор львовского издательства «Кальвария». Специализируется на издании современной украинской (права и промоция в Украине и мире) и мировой литературы, знаковых трудов современных философов, социологов и политологов мира.

Орден искусств и литературы — ведомственная награда Франции, находящегося в ведении Министерства культуры Франции. Он был учрежден декретом 1957 года с целью вознаграждения «лиц, отличившихся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире».

Ранее сообщалось, что украинской писательнице присудили премию Европейского сообщества научной фантастики.