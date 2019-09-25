Немецкий суд перед Октоберфестом признал, что похмелье – это болезнь

Суд во Франкфурте вынес постановление по иску против производителя антипохмельной продукции. Согласно ему, похмелье стоит считать болезнью.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Би-би-си».

На компанию, которая занимается выпуском напитков и порошков против похмелья, подали в суд из-за незаконных заявлений о медицинских свойствах продукции. Имя истца, как и название фирмы, не уточняется.

В своем решении судья отметил, что болезнью считаются даже небольшие и временные изменения нормального состояния или деятельности организма. Это включает в себя усталость, тошноту и головные боли, которые могут появляться при похмелье. По мнению суда, производители средств от похмелья не могут давать информацию или создавать впечатление, что их продукт – профилактика или лекарство от этой болезни.

Решение суда было вынесено на фоне открывшегося в Мюнхене ежегодного фестиваля пива Октоберфест.

Напомним, что ранее зависимость от компьютерных игр признали официальным заболеванием.