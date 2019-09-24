На Одесчине в тестовом режиме запустили паромное сообщение с Румынией

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В Одесской области в тестовом режиме запустили первый паромный комплекс «Орловка» между одноименным поселком в Украине и городом в Румынии Исакча.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПСУ).

В ходе тестового испытания пограничники без технических задержек пропустили на паром 20 пассажиров и три транспортных средства. Во время проведения контрольных мероприятий сотрудники ГПСУ повторно протестировали работу технических средств и проверили организацию взаимодействия с работниками парома и контролирующими службами.

Замглавы Одесского областного совета Юрий Димчогло в Facebook сообщил, что тесты подтвердили полную готовность гидротехнических сооружений к приему и плаванию грузопассажирских паромов.

Полноценно курсировать паром начнет после того, как украинские и румынские пограничники проведут окончательную готовность оборудования.

Роман Свиридов

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русскийобщество