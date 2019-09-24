В МВД создали чат-бот «Стопнаркотик» для блокировки каналов по продаже наркотиков в Telegram

Специалисты факультета № 4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел создали чат-бот «Стопнаркотик» для блокировки интернет-ресурсов по продаже наркотиков.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

С помощью бота пользователи «Telegram» по всей территории Украины смогут блокировать интернет-магазины, которые продают наркотические вещества.

По словам декана факультета Вячеслава Маркова, 90% продаж наркотических веществ осуществляется именно через этот интернет-канал, ведь он оснащен специальной системой шифрования, и именно созданный чат-бот позволяет блокировать такие страницы магазинов.

За несколько дней работы чат-бота пользователи помогли заблокировать восемь адресов магазинов наркотиков в сети Telegram. Также благодаря чат-боту любой пользователь может анонимно пожаловаться администрации канала на аккаунт, с которого осуществляется наркоспам.

Зайти на страницу Telegram-канала можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что николаевец почти полтора года через мессенджер рекламировал и продавал наркотики – суд оправил его под стражу с залогом в ₴3 миллиона.