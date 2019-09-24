В Николаеве водитель троллейбуса показательно выбросил мелочь за проезд – он объяснил это угнетенным настроением после увиденного ДТП

В Николаеве местная жительница пожаловалась на хамство водителя троллейбуса и его отказ принимать деньги. Он же поясняет свое поведение тем, что был угнетен после вида трагического ДТП.

«Зайдя в троллейбус с ребенком, подошла к водителю и дала ему 3 гривны монетами. На это водитель сразу начал откровенно хамить и сказал, что монеты это не деньги, а мусор. Не отреагировал даже на то, что я достала телефон и начала его снимать, сообщив, что это видео обязательно выложу, что такое поведение недопустимо по отношению к пассажирам. Далее водитель не пересчитывая деньги выбросил их в открытую дверь и все-таки выдал мне билет (видео прилагаю). Кроме меня в троллейбусе была еще одна девушка, которая сказала, что у нее водитель так же отказался принимать оплату за проезд монетами. Хочу так же заметить, что водитель, выбросив деньги, лишил коммунальное предприятия фактического дохода», – возмутилась Анастасия Николаева в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском городском совете»,

Также девушка отметила, что когда вышла из общественного транспорта, то начала делать еще одно фото троллейбуса, и водитель показ ей непристойный жест.

В свою очередь пресс-служба коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» сообщила, что на предприятии провели служебное расследование относительно водителя троллейбуса Владимира Лашкула и инцидента 23 сентября.

Он рассказал, что девушка зашла в троллейбус и дала водителю кучу монет номиналом 5 и 10 копеек, снимая это на камеру телефона. При этом она якобы не ответила на вопрос о том, сколько там денег. После этого он выбросил монеты и дал девушке билет.

«Он признал свою вину в том, что совершил эмоционально, выбросив деньги. Сказал, что это был единичный случай, вызванный подавленным состоянием после увиденного ДТП. Однако следует заметить, что нарушений водитель не совершил, ведь он сдал выручку по количеству выданных ему на смену билетам, то есть положил свои деньги», – говорится в сообщении.

На КП отметили, что этот мужчина работает водителем троллейбуса с 2016 года и ранее к нему якобы не было замечаний. Комиссия предприятия решила вынести водителю предупреждение.

Напомним, что с 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине.