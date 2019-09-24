После обращения Президента о сдаче коррупционеров в НАБУ на «горячую» линию бюро поступило почти в 8 раз больше обращений, чем обычно

За 23 сентября на «горячую» линию Национального антикоррупционного бюро Украины поступило 82 обращения.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как известно, именно в этот день, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором призвал сдавать коррупционеров в НАБУ вместо того, чтобы жаловаться на их действия в социальных сетях.

– Если от вас требуют взятку, предлагают «откат» или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях: «Все пропало! Эти такие же как те! Зеленский понаставил своих решал!». Нет! Вот телефон 0 800 503 200 — это горяча линия НАБУ. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать, - сказал в видео Зеленский.

В НАБУ отметили, что в среднем на номер колл-центра поступает около 10-15 звонков ежедневно, а 23 сентября их было 82. Среди жалоб, которые поступили после обращения Президента, перечислены следующие:

нарушение социальных, трудовых и земельных прав, подследственность бюро и контакты других антикоррупционных органов, ненадлежащее досудебное расследование другими органами, проблемы в сфере ЖКХ, ненадлежащее состояние тротуаров, канализационной системы и прочее.

Напомним, что