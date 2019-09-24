В Киеве на ж/д вокзале депутатскую комнату отдали военным – на очереди николаевский вокзал

Депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих.

Об этом в Facebook написал председатель правления Укразалізниці Евгений Кравцов.

«Сегодня там идут последние подготовительные работы… Со следующей недели пункт уже будет работать», - написал Еравцов.

По его словам, зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, wi-fi и камерами хранения.

«Сделаем библиотеку», - добавил Кравцов.

Он также отметил, что следующими переоборудуют депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. Там будут готовы принимать украинских военных через несколько недель.

«Для нас это очень важный вопрос. Мы существенно и кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников», - написал Кравцов.

Напомним, на Николаевском железнодорожном вокзале после нескольких лет обещаний отремонтировали туалет.