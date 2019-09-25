На «Николаевпасстрансе» за три месяца уволилось семь водителей - двоих хотят привлечь к админответственности, поскольку они не выдавали билеты

Алексей Ушаков (архивное фото) Руководство КП «Николаевпасстранс» намерено привлечь к административной ответсвенности двух водителей, которые ранее были уволены с предприятия за то, что не выдавали пассажирам билеты.

Об этом в среду, 25 сентября, в ходе заседания транспортной комиссии в Николаевском городском совете сообщил директор КП Алексей Ушаков.