На «Николаевпасстрансе» за три месяца уволилось семь водителей - двоих хотят привлечь к админответственности, поскольку они не выдавали билеты

Руководство КП «Николаевпасстранс» намерено привлечь к административной ответсвенности двух водителей, которые ранее были уволены с предприятия за то, что не выдавали пассажирам билеты.
Об этом в среду, 25 сентября, в ходе заседания транспортной комиссии в Николаевском городском совете сообщил директор КП Алексей Ушаков.
— За этот период у нас уволилось порядка 7 водителей, из которых двоих мы уволили, потому что была систематическая невыдача билетов. Информация с камер, которые стоят в салоне собрали и подготовлено письмо с видеоматериалами, чтобы отправить в полицию, чтобы они рассмотрели эти вопросы и дали заключение. Можно ли привлечь к административной ответственности, как минимум, - сообщил Алексей Ушаков.
Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.
21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.
Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.
Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».
21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.
27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.
Уже 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.
По состоянию на 22 августа в Николаеве из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсировало всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.