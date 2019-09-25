«Приду на собрание и скажу, что они дол***бы», - нардеп от «Слуги народа» Бужанский оскорбил родителей школьников, которые не могут «скинуться» на люки

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил родителей школьников в Днепре и позже извинился за свое высказывание.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера эмоционально отреагировал по поводу школы, в которой тысяча детей и 20 открытых люков. Перегнул с эпитетами, неправ, но давайте разберемся», - пишет депутат.

Ранее он сообщал в соцсети, что 24 сентября около четырех часов общался с жителями своего округа. На встрече оказалось, что на территории местной школы есть 20 открытых люков.

«Цена одного люка — 500 гривен. Спрашиваю, а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки? Ужас в глазах — нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек», — заявлял Бужанский.

Тогда он сказал директору школы, что, если не хватит на люки, он купит их за собственный счет.

«Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол@оебы. Инфантильные, причем. Мне не похер, что их дети могут сломать ноги, им похер. Переделать я их не переделаю, так хоть правду скажу. Как официальное лицо. И да, депутата местного совета там не знает никто. Видно, что человек прекрасно работает, лично приведу на его место нового», — написал «слуга народа».

В посте, опубликованном сегодня, 25 сентября, Бужанский извинился, но все равно назвал родителей детей «инфантилами».

«Простите за «дол@оебов», неправ однозначно. Ловите «инфантилов» тогда. Вот это уже 100%. И да, директора вчера пошли писать заявки на ремонты и т.д. Только это я их заставил, а не вы. Почему-то», — добавил Бужанский.

Оскорбительное сообщение Бужанского вызвало бурю негодования в Сети. Пользователи соцсети обвинили депутата в том, что он с неуважением отнесся к родителям детей. Некоторые отметили, что люки должны быть куплены за государственный бюджет, а не с карманов родителей.

Напомним, ранее Бужанский оскорбил журналистку, назвав ее «тупой овцой».