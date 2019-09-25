«Без учета льготных пассажиров»: Себестоимость проезда на новых автобусах «Николаевпасстранс» составляет порядка 23 гривен

«Николаевпасстранс» совместно с департаментом труда и социальной защиты населения проведет мониторинг пассажиропотока на новых автобусах с учетом льготных перевозок, чтобы определить рентабельный тариф. На сегодняшний день, стоимость проезда одного платного пассажира на автобусах составляет 23 гривны.

Об этом в среду, 25 сентября, в ходе заседания транспортной комиссии в Николаевском городском совете сообщил директор КП Алексей Ушаков.

По его словам, на маршрутах предприятия работает 17 автобусов: 2 автобуса курсируют в Ракетную Рощу, 7 единиц ходят по 51 маршруту и 8 – по 91 маршруту. На предприятии работает 45 водителей и порядка 4-х водителей занимаются сбором документов, чтобы их приняли на работу.

Зарплата на сегодняшний день у водителя, отработавшего целый месяц, составляет порядка 9 тысяч 200 гривен «чистыми» на руки.

— Все водители жалуются, что хотят зарплату выше. На данный момент такой возможности нет. Надеемся она появиться. Мы планируем в первой половине октября с управлением соцзащиты провести мониторинг количества пассажиров, которых мы перевозим с учетом льготной категории. Пока у нас есть статистика только за платных пассажиров, - проинформировал Ушаков.

Начальник управления транспорта Дмитрий Попов, его заместитель Олег Кукса и директор "Николаевпасстранс" Алексей Ушаков

Также директор предприятия сообщил, что затраты предприятия в течение июля-августа составили порядка 3 миллионов 150 тысяч гривен, из них: зарплата – 615 тысяч гривен, начисления на зарплату – 130 тысяч гривен, топливо – 820 тысяч, расчет с поставщиками – порядка 30 тысяч, амортизация – 80 тысяч и лизинговые платежи – 1 миллион 150 тысяч. Месячная выручка составляет от 800 до 900 тысяч гривен.

— Учитывая эти данные, на сегодняшний день, без учета льготных пассажиров, стоимость талона одного платного пассажира составляет порядка 23 гривен. Это себестоимость с учетом только платных пассажиров. Когда мы проведем мониторинг пассажиропотока с управлением соцзащиты мы выйдем на другую цифру, потому что у нас будет полный перечень пассажиров, - сообщил Алексей Ушаков, добавив, что коэффициент платных пассажиров и льготников составляет 1:1. То есть рентабельный тариф на перевозку будет около 12 гривен.

Также он добавил, что предприятие ведет работу с управлением образования, чтобы последнее выделяло дотации КП и школьники ездили бесплатно.

В свою очередь, члены комиссии возмутились, что мониторинг пассажиропотока будет проводить только спустя три месяца работы предприятия, на что Алексей Ушаков отметил, что чтобы начать этот мониторинг необходимо разрешение исполнительного комитета. При этом, начальник управления транспорта Дмитрий Попов добавил, что департамент соцзащиты внес изменения в положение о предоставлении дотаций на льготные перевозки, и по срокам это получается октябрь. Также он напомнил, что автобусы курсируют в тестовом режиме и по тестовым маршрутам, пока не проведут конкурс по выбору перевозчика. В частности, 26 сентября заканчивается срок подачи предприятиями, которые планируют работают по маршрутам. Поэтому только после этой процедуры можно составлять договор на компенсацию проезда льготников.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.

27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

Уже 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.

По состоянию на 22 августа в Николаеве из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсировало всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.

Напомним, что на «Николаевпасстрансе» за три месяца уволилось семь водителей - двоих хотят привлечь к админответственности, поскольку они не выдавали билеты пассажирам.