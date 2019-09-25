В Николаеве лизинговые автобусы в системе GPS появятся с 5 октября, хотя ранее сообщалось о сентябре

Директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков сообщил, что все лизинговые автобусы с 5 октября можно будет увидеть в онлайн режиме.
Об этом он рассказал в среду, 25 сентября, в ходе заседания транспортной комиссии в Николаевском городском совете.
Как известно, ранее начальник управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрий Попов сообщил, что на всех лизинговых автобусах установлены GPS-трекеры, но увидеть их в системе можно будет с 1 сентября.
В свою очередь, директор КП сообщил, что на автобусах все еще устанавливают дополнительное оборудование – датчики контроля топлива, которые подключат к GPS. После установки этих датчиков будет заключен договор на их обслуживание совместно с GPS.
При этом, депутат Сергей Исаков поинтересовался демонтированы ли сейчас GPS-трекеры, на что Алексей Ушаков сообщил, что они стоят на месте. В связи с этим, депутат заявил, что можно было включить их, чтобы транспорт отслеживался, а когда прошли бы торги по закупке датчиков, то для их установки GPS можно было временно отключить.
— мы ждали, когда установим датчики, чтобы сразу объединить информацию с датчиков уровня, которая будет передаваться на приложение для отслеживания. Мы проводили торги на покупку датчиков несколько раз. Согласно договору установка датчиков произойдет до конца текущего месяца, - сообщил Алексей Ушаков.
В связи с этим, Сергей Исаков уточнил, можно ли говорить о том, что 5 октября, когда будет ровно три месяца с момента выхода автобусов на маршруты, все автобусы будут видны онлайн, на что Алексей Ушаков ответил утвердительно.
— К 5 числу (октября, - ПН) все автобусы, которые вышли на линию, будут видны в приложении, - подытожил директор КП.
Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.
27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.
Уже 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.
По состоянию на 22 августа в Николаеве из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсировало всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.
Напомним, что на «Николаевпасстрансе» за три месяца уволилось семь водителей - двоих хотят привлечь к админответственности, поскольку они не выдавали билеты пассажирам.
Также известно, что «Николаевпасстранс» совместно с департаментом труда и социальной защиты населения проведет мониторинг пассажиропотока на новых автобусах с учетом льготных перевозок, чтобы определить рентабельный тариф. На сегодняшний день, стоимость проезда одного платного пассажира на автобусах составляет 23 гривны.