В Николаеве лизинговые автобусы в системе GPS появятся с 5 октября, хотя ранее сообщалось о сентябре

Директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков сообщил, что все лизинговые автобусы с 5 октября можно будет увидеть в онлайн режиме.

Об этом он рассказал в среду, 25 сентября, в ходе заседания транспортной комиссии в Николаевском городском совете.

Как известно, ранее начальник управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрий Попов сообщил, что на всех лизинговых автобусах установлены GPS-трекеры, но увидеть их в системе можно будет с 1 сентября.

В свою очередь, директор КП сообщил, что на автобусах все еще устанавливают дополнительное оборудование – датчики контроля топлива, которые подключат к GPS. После установки этих датчиков будет заключен договор на их обслуживание совместно с GPS.

При этом, депутат Сергей Исаков поинтересовался демонтированы ли сейчас GPS-трекеры, на что Алексей Ушаков сообщил, что они стоят на месте. В связи с этим, депутат заявил, что можно было включить их, чтобы транспорт отслеживался, а когда прошли бы торги по закупке датчиков, то для их установки GPS можно было временно отключить.

— мы ждали, когда установим датчики, чтобы сразу объединить информацию с датчиков уровня, которая будет передаваться на приложение для отслеживания. Мы проводили торги на покупку датчиков несколько раз. Согласно договору установка датчиков произойдет до конца текущего месяца, - сообщил Алексей Ушаков.

В связи с этим, Сергей Исаков уточнил, можно ли говорить о том, что 5 октября, когда будет ровно три месяца с момента выхода автобусов на маршруты, все автобусы будут видны онлайн, на что Алексей Ушаков ответил утвердительно.

— К 5 числу (октября, - ПН) все автобусы, которые вышли на линию, будут видны в приложении, - подытожил директор КП.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.