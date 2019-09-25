В Индии родился ребенок с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.

Об этом сообщает The Mirror.

Как сообщается, младенец появился на свет в государственной индийской больнице. Вместе с девочкой 24-летняя женщина родила здорового мальчика. Врачи предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились.

По данным издания, во время беременности женщина ни разу не делала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах. Сообщается, что дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.