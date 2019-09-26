На Николаевщине открыли мемориальную доску одному из авторов Конституции Украины – Виктору Мусияке

В Николаевской области 24 сентября на фасаде Криничанской школы Николаевского района торжественно открыли памятную доску выдающемуся политическому деятелю Виктору Мусияке.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1964 году окончил с отличием Криничанскую школу, через 9 лет – Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность. С 1983 по 1996 год был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета «Киево-Могилянская академия».

В 1994 начал политическую деятельность, был народным депутатом Украины 2-го созыва, постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины. Является одним из авторов текста Конституции Украины и автором около 120 научных работ. Памятная доска в этом учебном заведении будет напоминать ученикам о выдающемся земляке.

Напомним, что Мусияка умер в июле 2019 года в возрасте 73 лет.